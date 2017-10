Educación alerta de que el acoso a alumnos no independentistas "se ha incrementado exponencialmente" tras el 1-O

Envía un segundo requerimiento a la consejera catalana a la que advierte de la vulneración de la Constitución, el Estatut y siete leyes

Este texto, fechado el 5 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, es el segundo de esta naturaleza con el que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo exige a la responsable autonómica de Educación que depure responsabilidades entre el profesorado por los actos de adoctrinamiento y restaure los derechos conculcados a los alumnos hostigados por motivos ideológicos. "Si no hay respuesta, o no es satisfactoria, iremos a los tribunales", ha afirmado este miércoles el ministro en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

"Ruego me explique por qué mi hijo no pudo entrar al centro escolar, una vez acabada una expresión estudiantil ocurrida a primera hora y por la que se mostraba el desacuerdo con que se impartieran clases en el centro", reza un correo electrónico de un padre a un profesor de un estudiante que no secundó los paros convocados en su instituto.

También reproduce la carta de una niña de trece años del Colegio la Mercè de Martorell (Barcelona), hija de un guardia civil, en la que dice que le da "mucha pena" que culpen a su padre de lo que "está pasando" y que él "solo hace su trabajo". "No se cómo acabará todo esto, tal vez me quede, quizás me marche y no vuelva, quien sabe, pero lo que pido es que por favor, pase lo que pase tratadme como siempre porque somos compañeros. Respeto siempre por encima de todo", señala en su texto.