EEUU no pondrá abandonar el Acuerdo de París al menos hasta el 4 de noviembre de 2020

Estados Unidos no podrá abandonar de manera efectiva el Acuerdo del Clima de París al menos hasta el 4 de noviembre de 2020 y, para llegar a esa fecha, un año antes deberá notificar por escrito a la Organización de Naciones Unidas.

La exministra, no obstante, ha dicho que no es pesimista, porque la historia del mundo va "en otra dirección" y Trump "en la contraria". En todo caso y, aunque formalmente Estados Unidos no puede abandonar el acuerdo hasta 2020, casi ve preferible que se vaya y no esté en vez de permanecer dentro para boicotear y bloquear las distintas decisiones y avances que se adopten en el marco de la lucha contra el cambio climático.