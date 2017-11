Dustin Hoffman, acusado de acosar sexualmente a una joven de 17 años

“Me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el rodaje. Lo hice", ha indicado Hunter en Hollywood Reporter. Además, también ha seguido relatando que “ me agarró el trasero , me habló sobre sexo frente a mí. Una mañana fui a su camerino para apuntar qué quería de desayuno; él me miró y sonrió, tomándose su tiempo. Luego dijo: "Voy a tener un huevo duro... y un clítoris blanqueado". Su séquito se echó a reír. Me fui, sin palabras. Luego fui al baño y lloré ".