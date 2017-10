Distribución farmacéutica y farmacias, "barreras necesarias" para que no lleguen medicamentos falsificados al paciente

El presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Eladio González Miñor, puso en valor la garantía que ofrece a los ciudadanos el adquirir medicamentos a través del canal legal, en el que distribución farmacéutica y oficina de farmacia juegan un papel clave, frente a los riesgos que conlleva hacerlo en otros canales de venta, fundamentalmente páginas web ilegales.

"Son una barrera necesaria y son el principal freno para que no lleguen medicamentos falsificados a los pacientes". No en vano, tal y como precisó, "no se han detectado casos de medicamentos falsificados que hayan llegado a pacientes a través del canal legal de dispensación en oficinas de farmacia", afirma.