Detenido por difundir en redes sociales imágenes sexuales de su expareja

Guardias civiles pertenecientes al Puesto Principal de Los Barrios (Cádiz) han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la intimidad al difundir a través de las redes sociales imágenes de contenido sexual de la mujer con la que había mantenido una relación sentimental.

La relación finalizó y el detenido creó un perfil falso en redes sociales contactando con la víctima y amenazándola con enviar sus fotos íntimas a todos sus contactos si no mantenía una relación íntima con él. Como la víctima no accedió a lo solicitado, consolidó la amenaza, según indica el Instituto Armado.

La Guardia Civil recuerda que la imagen es un dato personal cuyo uso está protegido por ley, de forma que recibir o tomar una imagen de una persona no da derecho a distribuirla, y aconseja no enviar fotos de contenido íntimo, ya que el receptor puede hacer uso de esas imágenes no protegiendo la intimidad y privacidad y compartiéndolas a través redes sociales.