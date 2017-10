Detenida una persona en relación con las agresiones de la manifestación del 9 de Octubre

El Valencia CF identifica a un abonado entre los agresores y dice que "tomará medidas

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto de oficio una investigación por los incidentes registrados en la manifestación vespertina del 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, por parte de un grupo de violentos de extrema derecha, según ha podido saber Europa Press. Las mismas fuentes han confirmado que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Fuentes del club han manifestado que el Valencia no tiene "ninguna relación con los actos" y que aunque uno de los "ultras" que ha sido identificado sea abonado, "no significa que represente al club". "Por mucho que fuera socio, en ese momento estaba allí representándose a sí mismo, no al Valencia", han declarado.