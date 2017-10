Design for Change España elige mañana el proyecto escolar que representará al país en el certamen BTC 2017

EUROPA PRESS

Design for Change España elegirá este sábado el proyecto escolar que representará al país en el certamen internacional 'Be The Change 2017', que este año se celebra por primera vez en España. El anuncio del proyecto ganador, elegido de entre los más de 121 grupos de escolares que han participado en el concurso nacional, tendrá lugar en la gala 'I CAN School Challenge 2017' que se celebrará en el Colegio Cardenal Espínola de Madrid.

A la final del concurso español llegan diez proyectos de colegios de las provincias de Madrid, Castellón, Zaragoza, Toledo, Barcelona, La Rioja, Murcia, Salamanca y Valencia y que proponen "cambios" para mejorar sus colegios y sociedades en áreas como la inclusión de personas con discapacidad, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el bullying, la acogida de refugiados o la alimentación saludable, entre otras áreas, según han explicado los organizadores.

Los finalistas han sido elegidos por un jurado externo, teniendo en cuenta la creatividad, empatía, implicación y motivación, aprendizaje, story telling del proyecto e impacto social de sus propuestas y el ganador será anunciado en la gala de este sábado.

Una vez elegido el proyecto ganador, será este el que represente a España en la final internacional que se celebrará en Madrid los días 10, 11 y 12 de noviembre, también en el Colegio Cardenal Espínola de Madrid. En el evento participarán, además del representante español, delegaciones de 30 países que presentarán sus respectivos proyectos bajo el lema: "Better Together".