Descubren un cambio en el funcionamiento de los exosomas que puede ser clave en el abordaje de la diabetes tipo 2

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Estado Unidos) han descubierto diferencias en el funcionamiento de los exosomas, pequeñas estructuras secretadas por las células para favorecer la comunicación intercelular, que pueden ser clave para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

En concreto, según describen en un artículo publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), han visto que en las personas sanas estas partículas evitan la acumulación de una proteína clave en la aparición de la diabetes tipo 2 pero, en cambio, no tiene la misma capacidad cuando ya está presente la enfermedad.