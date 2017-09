Desarticulada una organización que estafaba a sus víctimas con falsos alquileres vacacionales en Benidorm

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal suopuestamente dedicada a estafar a sus víctimas con falsos alquileres vacacionales en la ciudad de Benidorm (Alicante). Hasta el momento, se han esclarecido 170 hechos delictivos a través de usurpar el nombre de personas fallecidas para confeccionar los contratos.

El perjuicio para las víctimas era doble, el económico por el dinero que desembolsaban, y la "situación de desamparo total" en la que se encontraban cuando llegaban a su lugar de vacaciones y comprobaban que no existía el apartamento alquilado, según la Policía.

Cuando los interesados pedían ir a ver la vivienda, los presuntos estafadores le hacían ver que no podían enseñarla porque en esos momentos estaba ocupada y, al tratarse de un "chollo", si estaban realmente interesados en arrendar la propiedad, debían pagar "inmediatamente" una reserva.

Según la Policía, un "gran número" de afectados descubría el engaño una vez se personaban en la vivienda prometida. Entonces, intentaban contactar con el arrendador, que no respondía al teléfono en ningún momento y solo atendía cuando lo llamaban desde otro número que él no conociese. Al verse cercado, respondía que su anterior inquilino no le había dejado el piso libre y que les devolvería el dinero.