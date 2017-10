Desarrollan un emisor de ultrasonidos que ayuda al diagnóstico de la meningitis en lactantes

La compañía New Born Solutions, en colaboración con el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Universitario La Paz, el Clínico San Carlos, en Madrid, el CSIC y la fundación IS Global, del Hospital Clínico de Barcelona y las empresas españolas Eneso y Stimulo, está desarrollando un emisor de ultrasonidos que ayuda al diagnóstico de meningitis en lactantes.

"Esta prueba es necesaria para detectar la enfermedad; sin embargo, es invasiva, precisa de un laboratorio y en ocasiones por ser traumática puede contener sangre; si es así, no es valorable lo que supone someter al bebé a una prueba invasiva innecesaria", ha explicado el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Quirónsalud San José, Fernando Cabañas.

Para evitar estas pruebas se esta desarrollando esta herramienta no invasiva para descubrir si un bebé tiene meningitis o no. "Estamos desarrollado un emisor de ultrasonidos de alta resolución que son capaces de realizar mediciones de celularidad a poca profundidad. Los ultrasonidos son emitidos por un cabezal de punta muy fina que se dispone sobre la fontanela del bebé. Los ultrasonidos miden el número de glóbulos blancos en el líquido de esa zona. Si existen niveles altos de glóbulos blancos se supone infección. Si, por el contrario, los niveles son normales y la percepción clínica es positiva, es posible descartarla sin realizar una punción lumbar al bebé", ha detallado el fundador de de New Born Solutions, Javier Jiménez.