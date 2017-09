Denuncian el duro maltrato de una yegua a la que le sacaron los ojos

“AYUDA PARA AMPARADA!! Hace unos días, el Dr. Fernando G. Topa me habló de una yegua en estado de maltrato . Basta ver su foto para darse cuenta que no exageró en nada sus palabras. Entre otras tantas múltiples mutilaciones, le arrancaron los ojos. Necesita tratamiento urgente y un lugar donde viva el resto de sus días. Ese lugar no puede ser otro mejor que nuestro Centro de recuperación”, escribieron en su cuenta de Facebook.