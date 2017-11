El Defensor del Pueblo pide ser "más categóricos" en protección del menor frente al padre que maltrata a la madre

Una letrada del Constitucional recuerda que mientras el Pacto de Violencia de Género no esté en el BOE ni en la ley, los jueces no pueden aplicarlo

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Marugán, considera que "un maltratador no puede ser nunca un buen padre" y por eso entiende que, en general, hay que "ser más categóricos" a la hora de mantener este principio en los casos de atribución de custodia o régimen de visitas, por ejemplo.

Conforme ha recordado, desde el año 2003 han sido asesinados 23 menores en España (15 de ellos aún no habían cumplido los 12 años) por los hombres que maltrataban a sus madres. "Es una situación literalmente y absolutamente insoportable. Deberíamos hacer un esfuerzo colectivo por atajarlo", ha señalado durante su exposición.

Marugán se ha referido al caso en particular de Ángela González, la ciudadana cuyo ex marido condenado por malos tratos asesinó a su hija de siete años durante un régimen de visitas sin vigilancia impuesto por un juez.

Conforme ha recordado la letrada de la ONG Women's Link Gema Fernández, que ha participado en la inauguración de las jornadas, el caso de González motivó un dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer (CEDAW) que en 2014 reconocía específicamente la responsabilidad del Estado, aunque éste aún no lo ha hecho ni ha tomado medidas para reparar a la víctima.

Marugán, que adquirió con Ángela González, "el compromiso personal" de trabajar para que algo así no vuelva a pasarle a nadie en España, ha insistido en que "un maltratador no puede ser nunca un buen padre y hay que adoptar medidas categóricas" en ese sentido, aunque no las ha enunciado porque, conforme ha señalado, serán los expertos en esta jornada de debate quienes consensúen las medidas que será necesario sugerir a los poderes públicos.