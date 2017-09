David Johnson, experto en aprendizaje cooperativo: "La mayoría del tiempo estamos en cooperación"

El experto mundial en aprendizaje en grupo David Johnson ha asegurado este jueves que "la mayoría del tiempo se está en cooperación", y ha abogado por promoverla, sobre todo en el ámbito educativo.

Johnson ha subrayado que la administración de Donald Trump no es favorable a la escuela pública, lo cual no es positivo, y existe la tendencia en los republicanos a que los padres sufraguen el gasto de las escuelas cuando "no han entendido" que muchas familias no se pueden permitir pagar la privada.