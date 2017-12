La DGT asegura que los servicios mínimos se han impuesto con "normalidad" en la huelga de examinadores

La DGT ha asegurado que los servicios mínimos del 50% que ha impuesto desde este lunes a los examinadores de Tráfico, con motivo de la huelga que viene manteniendo el colectivo desde el mes de junio, "se están cumpliendo con normalidad" en su primera jornada de la semana, tras 58 días de paros parciales.

Tráfico también destaca que durante este lunes se han realizado más de 3.500 exámenes teóricos --la totalidad de los previstos--, con lo que no se ha aplazado ninguno, y que en 25 jefaturas no se ha suspendido ninguna prueba práctica.

No obstante, Asextra mantiene que el servicio que prestan los examinadores no es "esencial", por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos en su huelga. Ante esto, informaron fuentes a Europa Press de que recurrirán estos servicios mínimos ante los tribunales.