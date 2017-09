Cs pide al Gobierno que dote al Fondo de Cohesión con 100 millones de euros para garantizar un acceso igualitario al SNS

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que dote al Fondo de Cohesión con 100 millones de euros para garantizar de un modo igualitario el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), independientemente del territorio en el que vivan.

"Esta es la realidad de la sanidad en España, un país en el cual hay muros y fronteras. Por esa realidad, vamos a dirigirnos también al partido socialista porque nosotros no queremos un país con muros, no queremos un país con gente que con barraquina roja, en vez de gorra roja, diga primero haremos Cataluña más grande y construya un muro; nosotros no vamos a estar discutiendo sobre la altura del muro, no hemos venido aquí a construir muros, hemos venido a tener una España de libres e iguales", ha concluido el diputado de la formación naranja.