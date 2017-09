Consejero Fomento murciano admite las molestias de las obras del AVE "pero son pasajeras" para "conseguir un bien común"

El consejero de Presidencia y Fomento de Murcia, Pedro Rivera, ha reconocido este martes las "molestias" para los vecinos como consecuencia de las obras del soterramiento del AVE a su paso por Murcia "y lo que se intenta es, entre todos, minimizar esas molestias, que por otro lado, son propias de cualquier infraestructura importante que se desarrolle".

Además, "la estación de Beniel no está acondicionada para ello", concluyendo que "no se va a hacer nada que no garantice la seguridad de los vecinos y los pasajeros que circulen por los trenes; no podemos jugar con la seguridad".