El Congreso acuerda tramitar una reforma electoral para garantizar el voto de personas con discapacidad intelectual

Los grupos parlamentarios han adelantado este martes en el Pleno del Congreso su apoyo a la toma en consideración de la Proposición de Ley elevada por la Asamblea de Madrid para debatir el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual a quienes la decisión de un juez ha privado de sufragio, unas 100.000 personas en todo el país según los datos disponibles.

La proposición de Ley pide al Congreso la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) eliminando los apartados b) y c) de su punto primero y suprimiendo el segundo. Son los que establecen que carecen de derecho de sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".

Para la diputada en Madrid del Grupo Socialista Mónica Silvana González, sin embargo, la cuestión está clara: "Estamos a solo unos días de las elecciones en Cataluña, el célebre 21-D y allí más de 15.000 personas no podrán ejercer su derecho a decidir". "Gobierno, está en sus manos hacerlo con rapidez, abordar este tema con puntualidad. No queremos una coma en la LOREG y seguir dejándolo en manos de los jueces, queremos la supresión", ha defendido en la tribuna de oradores.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Joan Ruiz i Carbonell, ha incidido en que el volumen de personas con discapacidad intelectual en España afectadas por sentencias judiciales que privan del derecho de sufragio ha crecido un 600% y ya supera las 96.000 por lo que es "de derecho y de justicia" apoyar esta iniciativa en cuya participación, conforme han recordado todos los oradores, ha estado muy presente el Tercer Sector, representado en la tribuna de invitados por miembros del CERMI, Plena Inclusión y Down España, entre otros.

El portavoz de Ciudadanos en la materia, Diego Clemente, se ha expresado en la misma línea porque, conforme ha recordado, el derecho de sufragio "es la máxima expresión de la participación política en una sociedad democrática". "Debemos modificar la LOREG para que estas personas que no aparecen en el censo electoral puedan votar (...) No les defraudemos. Espero que de una vez por todas hagamos política para la discapacidad y no política con la discapacidad", ha sentenciado.