El Congreso da al Gobierno un año de plazo para acoger a 15.357 refugiados y pide pasillos humanitarios

El Pleno del Congreso ha aprobado, con el voto en contra del PP, una moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que insta al Gobierno a acoger en el plazo de un año a todos los refugiados a los que se comprometió a reubicar y reasentar en 2015 y de los que hasta ahora han llegado un 11 por ciento. Además, la iniciativa solicita que se pongan en marcha los pasillos humanitarios.

De este modo, el texto, transaccionado con Unidos Podemos, insta en primer lugar al Ejecutivo a "no dar por extinguido" el compromiso de reubicación alcanzado por España en el marco de los acuerdos de la Unión Europea, después de que el pasado 26 de septiembre finalizara el plazo; y a aceptar la propuesta de la Comisión Europea para reasentar a 50.000 personas desde la ruta del Mediterráneo Central.

También le insta a contar con más expertos que ayuden a agilizar los trámites de solicitudes de asilo en Grecia e Italia dando prioridad a las solicitudes de personas vulnerables, especialmente de menores no acompañados; y a activar la mesa de coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a fin de avanzar en un sistema de asilo y acogida coordinado.

Si bien, el diputado del PP Jaime Miguel Mateu ha precisado al PSOE que "la sensibilidad y la humanidad no es privilegio de la bancada de la izquierda", al tiempo que ha defendido la actuación de España en la acogida de refugiados. En este sentido, ha puntualizado que si no han podido llegar todos no es por falta de diálogo del Gobierno y ha insistido en que en cuanto Grecia les envíe nuevos expedientes, España va a seguir acogiendo a refugiados.