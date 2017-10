Concluye la XXXVII ceremonia, con llamadas a la unidad de España y la presencia del presidente del Gobierno

La capital del Principado de Asturias, Oviedo, ha celebrado este viernes la trigésimo séptima ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, la cuarta de Felipe VI como Rey. Una gala con marcado carácter político que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varias referencias a la legalidad y a la unidad de España.

La edición de este año ha contado, no obstante, con las ya tradicionales manifestaciones en las inmediaciones del Teatro Campoamor de las denominadas 'Marchas de la Dignidad' con criticas a la monarquía y a la gala, mientras a pocos metros se celebraba una concentración 'Por la unidad de España' entre banderas y vítores a los reyes.

Las gaitas entonando el himno de España y un sonoro aplauso sirvieron de arranque a la gala. A continuación se dio la bienvenida al escenario de los galardonados de este año: Les Luthiers en la categoría de Comunicación y Humanidades; William Kentridge (Artes); Hispanic Society of America (Cooperación Internacional); All Blacks (Deportes); Karem Armstrong (Ciencias Sociales); Adam Zagajewski (Letras); Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y Laura candonati, en representación de la Colaboración Científica LIGO (Investigación Científica y Técnica); y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en representación de la Unión Europea (Concordia).