Ciudadanos buscará mañana en el Congreso el acuerdo de PP y PSOE para combatir el adoctrinamiento en las aulas

Ciudadanos buscará este martes 17 de octubre, en el Pleno del Congreso, el apoyo de PP y PSOE para pedir al Gobierno un marco normativo que evite el adoctrinamiento ideológico en los centros escolares de Cataluña y para proteger, hasta con el anonimato, a aquellos que denuncien estas prácticas.

Martín ha indicado, no obstante, que con su iniciativa, Ciudadanos "no pide otra cosa que no esté en la LOE y en la LOMCE", que son las leyes aprobadas por los gobiernos de PSOE y PP, respectivamente. "No se ha hecho nada para frenar este adoctrinamiento en 40 años. Estos grupos tendrán que retratarse", ha subrayado.