Buscan a Chiara, una adolescente de 15 años desaparecida en Barcelona

Chiara Oriolo tiene 15 años y desapareció en Barcelona hace una semana. Su madre no sabe que topa llevaba porque estaba trabajando. La mujer ha pedido ayuda en las redes y ha lanzado un mensaje desesperado a su hija. “Chiara, si ves esta publicación por favor aunque sea llama para decir que estás bien. Estamos destrozados, no sabemos ya dónde buscarte”.

La madre también pide ayuda a la gente. "Se llama Chiara Oriolo, tiene 15 años y es mi hija. No sé nada de ella desde el viernes 16 de junio en la mañana que salí a trabajar. No sé cómo iba vestida y al parecer no se llevó ropa. Si la ves por favor llama al 112, ya está hecha la denuncia”.