El yihadismo sitúa a Ceuta y Melilla en el mismo grado de victimización que Jerusalén, según profesor de la UPO

La Olavide organiza la VIII edición del curso 'Análisis del Terrorismo Yihadista, Insurgencia y Movimientos Radicales'

Torres Soriano ha realizado estas declaraciones con motivo de la organización de la octava edición del curso 'on line' de la Olavide 'Análisis del Terrorismo Yihadista, Insurgencia y Movimientos Radicales', que dirige.

El mito de Al-Andalus como tierra arrebatada al Islam sigue muy presente en el imaginario del terrorismo yihadista, entendido como una referencia simbólica que se utiliza para señalar no sólo un periodo de esplendor que debe ser recuperado, sino también para afirmar que la yihad no finalizará hasta que el Califato se extienda por todas las tierras musulmanas, incluyendo la "perdida Al-Andalus", la cual supone el punto de cierre en Occidente de este proyecto político-religioso. "A pesar de que esta invocación tiene un importante componente retórico, no debe despreciarse su impacto sobre la amenaza que sufre España", según este experto.