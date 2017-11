El Centro Nacional de Desaparecidos cuenta con 9 agentes, ninguno de la extinta Brigada de Revisión de Casos

El Centro Nacional de Desaparecidos cuya creación fue anunciada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en diciembre de 2016, es una "unidad operativa" dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad que "no tiene una estructura orgánica autónoma" ni cuenta por tanto con una partida presupuestaria específica, y en el que trabajan nueve personas, incluido un director, entre las que no consta ninguno de los policías que integraban la extinta Brigada de Análisis y Revisión de Casos.

Una de las cuestiones en las que la diputada ha hecho más hincapié es en el personal. Conforme ha explicado, un comunicado de prensa de la Dirección General de Policía difundido el pasado mes de febrero afirma que los agentes integraban la Brigada policial de Análisis y Revisión de Casos, que elaboró informes sobre casos como el 11-M, Marta del Castillo o Faisán; serían trasladados al Centro Nacional de Desaparecidos, pero no ha sido así.

"Desconozco las vicisitudes administrativas por las que no se haya producido esa asignación", ha dicho Aguilera a la diputada, quien planteaba que se hubiera tratado de una "mentira". "Yo lo que le puedo dar es la información a día de hoy del personal que integra el Centro Nacional de Desaparecidos. No ha habido esa transferencia de personal. Si inicialmente era un objetivo que tenía la Policía Nacional, finalmente no se ha producido", ha explicado el subsecretario.