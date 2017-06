Cataluña impulsa impulsa un proyecto de cooperación cultural en el campo de refugiados de Nea Kavala, en Grecia

La Conselleria de Cultura de la Generalitat impulsará un proyecto de cooperación cultural en el campo de refugiados Nea Kavala y la ciudad de Ploykastro, en Grecia, con actividades para niños, adolescentes y adultos hasta el 12 de julio.

Este jueves se ha hecho la donación de un fondo de libros a la biblioteca de un centro comunitario del campo Nea Kavala, que gestiona la ONG We are here, con alrededor de 200 libros que proceden de la participación de Catalunya en la Feria del Libro de Bolonia, donados por 26 editoriales y procedentes del estand catalanobalear.