Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía piden una financiación finalista del Sistema para la Dependencia

Las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía han pedido que la financiación para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se convierta en finalista, ya que entienden que los fondos destinados a este sector son "insuficientes".

Tras la reunión, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, ha señalado que "la financiación no puede ser una financiación incondicionada" y que el objetivo "fundamental" del Gobierno de Aragón de lograr una "mayor financiación" no se ha visto reconocido.

Por último, Garcés no ha querido hacer un ejercicio de comparación entre comunidades autónomas porque, en su opinión, "unas podría salir mejor paradas que otras". "He pedido desde el primer momento que no intoxiquemos el debate de la dependencia con razonamientos políticos. Hay comunidades autónomas en las que apenas hay lista de espera como Castilla y León y hay otras con una lista de espera cercana a las 100.000 personas, pero ese no es el debate", ha concluido.