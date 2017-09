Catalá se muestra abierto a trabajar sobre una reforma de la Ley de Libertad Religiosa, "modelo para muchos países"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado al Grupo de Unidos Podemos en el Senado que el Gobierno estará encantado de trabajar sobre "cualquier reforma" que se considere necesaria llevar a cabo en la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, pero ha recordado que esta ya es un "modelo" para muchos países de su entorno.

"Las instituciones no tienen creencias, las personas pueden tenerlas o no, pero las instituciones no las tienen", ha destacado, para después añadir que es necesario un protocolo de "obligado cumplimiento" por el que se garantice la aconfesionalidad de todos los actos institucionales en España. También ha destacado la necesidad de iniciar un debate sobre la "separación de Iglesia Católica estado".

Sin embargo, el senador Comorera considera que el ministro "constantemente" ha mezclado los conceptos la libertad religiosa con la neutralidad del Estado". Respecto a las cofradías, el parlamentario ha asegurado que no discute "ni mucho menos" su labor social, pero considera que se puede reconocer su trabajo con otro tipo de distinciones que no sean "medallas policiales".

"Ya va siendo hora de que en nuestra democracia deje de mezclarse la religión con la política y el Estado", ha insistido el parlamentarios, que ha indicado que en la última década el porcentaje de católicos en España "ha caído 7 puntos porcentuales, mientras que quienes se declaran ateos o no creyentes aumentó en una proporción similar". Según el senador, "la ausencia de símbolos religiosos no molesta, no ofende, no provoca tensiones y su presente invocación sí".