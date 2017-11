Castilla y León pide equiparar las plazas MIR al número de estudiantes que salen cada año de las facultades

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha pedido equiparar el número de plazas de Médico Interno Residente (MIR) al número de estudiantes que cada año salen cada año de las facultades, con el fin de garantizar que todos los graduados puedan iniciar su especialización y combatir la escasez de médicos en España.

"No tiene sentido formar médicos para que luego no puedan trabajar en el sistema público si no hacen la especialización", ha destacado este consejero antes de participar en el Ministerio de Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde uno de los temas del orden del día es la necesidad de tomar medidas ante la falta de médicos que ya es evidente en algunas especialidades.