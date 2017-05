Camilla de Cornualles relata el calvario que vivió cuando se hizo pública su relación con el príncipe Carlos

CHANCE

Pueden contarse con los dedos de una mano las ocasiones en las que Camilla de Cornualles ha concedido una entrevista. Por ese motivo, y por el calvario que relata, la entrevista concedida a la sección You del periódico The Mail on Sunday no ha pasado inadvertida.

La segunda mujer de Carlos de Inglaterra desvela el martirio que supuso la tormenta mediática que sufrió cuando se hizo pública su relación con el hijo de Isabel II, cuando ella todavía estaba casada con Andrew Parker-Bowles, y él, con la princesa Diana. "Realmente no podía ir a ninguna parte (*) Fue horrible vivir así. Fue un momento muy desagradable y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. No podría haber sobrevivido sin mi familia", dijo la condesa de Chester.

A pesar del escándalo que rodeó su asunto -especialmente después de la muerte de Diana en 1997- Charles y Camilla contrajeron matrimonio en 2005. Aunque legalmente es la princesa de Gales, no hace uso de ese título por respeto a la primera esposa de su marido. La duquesa de 69 años asegura en la conversación que apenas se reconoce en su papel como parte de la realeza. "Hay a veces que me pregunto: '¿Quién es esta mujer? No puedo ser yo'. Y así es como sobrevives", comentó la duquesa de Rothesay.

Asimismo, Camilla agradeció a sus progenitores su esmerada educación, que le permitió adaptarse a la vida de palacio sin estar preparada para ello. "Gracias a Dios que fui criada por mis padres, que me enseñaron buenas maneras. Además, fuimos a París y a Florencia y aprendimos sobre la vida y la cultura, cómo comportarse con la gente, cómo hablar. Esto estaba muy arraigado en mi educación y si no hubiera tenido eso, habría encontrado la vida real mucho más complicada", señaló Camilla Rosemary Shand.