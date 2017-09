CEAR denuncia el "gran fraude" del proceso de acogida a refugiados y asegura que "sigue habiendo perfiles" para reubicar

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado el "gran fraude" y "fracaso" del proceso de reubicación y reasentamiento, cuyo plazo finaliza este martes 26 de septiembre, y por el cual los estados miembros de la Unión Europea deberían haber acogido a 160.000 refugiados --de los que ha llegado una cuarta parte--. En concreto, España se comprometió a acoger a 17.337, de los que han llegado un 11 por ciento.

El Gobierno atribuye este bajo cumplimiento al "complejo sistema" establecido por la UE y se apoya en una carta de la Unidad de Reubicación griega en la que comunicaba que no disponía de personas reubicables, que cumplieran los criterios. Sin embargo, CEAR pide que no se utilice como "excusa" esta comunicación y asegura que "sigue habiendo perfiles" para reubicar y reasentar.

"La carta de Grecia no puede servir como la única excusa. Sigue habiendo perfiles en Grecia, en Italia y en todos los países de reasentamiento. No podemos ampararnos en esa famosa carta que el señor Zoido va paseando de un lado para otro y que mañana que hay Pleno en el Congreso probablemente volverá a sacar de su bolsillo para ampararse en el no cumplimiento", ha indicado la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, este lunes en rueda de prensa en Madrid.