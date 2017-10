CEAR critica en Senado que el Gobierno solo ofrezca acoger a 750 refugiados de los 50.000 que pide Bruselas

Alerta de que hay comunidades autónomas que insisten en la acogida de refugiados y a la vez paralizan los programas de atención a migrantes

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha criticado en el Senado el ofrecimiento de España de acoger 750 personas refugiadas de las 50.000 que ha pedido Bruselas a los Estados miembros para su reasentamiento y ha subrayado que con esta cifra el Gobierno español "no puede presumir".

Así ha valorado la oferta de España a la Unión Europea durante su comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cámara alta, donde ha lamentado la "vergonzosa" gestión que ha hecho el Gobierno en la crisis de refugiados y que no haya aprovechado esta nueva oportunidad de acoger a más personas después de incumplir con el cupo acordado.

"Bruselas pedía acoger a 50.000 personas pese al incumplimiento y España ha ofrecido acoger a 750. Es una cifra de la que no puede presumir porque tiene capacidad para dar un paso al frente y liderar este proceso", ha subrayado Galán, que ha insistido en que existe en España "una sociedad que exige la acogida de personas refugiadas".

La secretaria general de CEAR ha insistido también en que la Comisión Europea sostiene que el plazo para cumplir con los compromisos en materia de refugio "no acababa en septiembre" y, en este sentido, ha solicitado a los senadores que "sigan exigiendo al Gobierno que cumpla con el compromiso acordado". "El plazo no se ha agotado en septiembre porque no se han agotado las personas que necesitan protección", ha aseverado.