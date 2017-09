CCOO no firmará el Pacto educativo si el Gobierno no se compromete a recuperar la inversión en una legislatura

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO (FE-CCOO), Francisco García, ha afirmado este jueves 14 de septiembre que esta organización no respaldará el Pacto Social y Político por la Educación si el Gobierno no se compromete a recuperar en una legislatura los niveles de inversión educativa previos a la crisis.

"Para nosotros, es condición 'sine qua non' que la educación sea una prioridad en la acción política del Gobierno y que eso se reconozca mediante un compromiso de financiación para recuperar en una legislatura los niveles previos la crisis. Si no, consideramos que no tiene solvencia un pacto que pase por encima de esto", ha subrayado García, durante la presentación de un informe de CCOO con motivo del inicio del curso escolar.