Ban Ki-Moon ha hecho un llamamiento a las universidades españolas, este miércoles 14 de junio en la sede de la Universidad Camilo Jose Cela, para que se sumen al proyecto Integra de la UCJC que tiene como objetivo facilitar el acceso a la universidad a estudiantes refugiados que quieran retomar o iniciar sus estudios en España. "Estas personas necesitan nuestra solidaridad y por ello alabo esta iniciativa, y animo a que se transmita para que se una más gente y podamos caminar todos juntos", ha declarado.

El ex secretario general de la ONU ha visitado a los diez estudiantes, ocho hombres y dos mujeres de entre 19 y 28 años que proceden de zonas de guerra de Siria (Damasco, Alepo y Homs), Irak, Ucrania (Xercoh) y Afganistán y van a comenzar sus estudios universitarios el curso que viene. El proyecto, apoyado también por UNICEF, cubre la formación pre-grado y el grado que quieran realizar, así como la residencia universitaria y manutención si fuera necesario.

En este contexto, Ban ha señalado que "todos somos hermanos y hermanas", y que los refugiados están teniendo dificultades debido "su particular situación" y a los conflictos que se están produciendo en sus lugares de origen. Por ello, ha destacado la importancia de la integración de estos jóvenes en las universidades para que "puedan volver pronto a sus propios países" y se conviertan en "líderes de su sociedad".

Asimismo, ha subrayado que "es muy complicado entrar en la universidad si eres refugiado" debido a que no tiene ni la nacionalidad ni la residencia española. "Estuve un año intentando entrar en otras universidades pero todas me decían que no", ha aseverado.