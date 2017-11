Avisan de que si no se aplican medidas urgentes para el uso de antibióticos habrá muchas muertes por infecciones comunes

La farmacéutica hospitalaria de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, Isabel Fontán, ha avisado de que si no se aplican medidas "urgentes" para fomentar el uso adecuado de los antibióticos se va a producir una "enorme cantidad" de muertes por infecciones comunes y lesiones menores.

"Sin embargo, el proceso se ve acelerado por tomar antibióticos cuando no es necesario (automedicación, sin que esté indicado), no tomar el antibiótico adecuado a cada infección en concreto, no respetar los horarios de administración o las dosis correctas o abandonar el tratamiento antibiótico porque se nota una mejoría en los síntomas. Hechos que en muchas ocasiones se producen tanto en las personas, como en los animales, ya que es frecuente que se administren sin supervisión de un profesional", ha comentado.