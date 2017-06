Automovilistas y víctimas de accidentes discrepan sobre el aumento de las penas por atropellos de ciclistas

La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y el Real Automóvil Club de España (RACE) han rechazado la Proposición de Ley Orgánica del Partido Popular para modificar el Código Penal, con el objetivo de ampliar de 4 a 9 años las penas de cárcel, en caso de imprudencia grave, frente a los atropellos de ciclistas, mientras que la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA y la plataforma STOP Accidentes la valoran positivamente, aunque la consideran "insuficiente".

La iniciativa propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de alcohol. Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

Por otro lado, se abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta 9 años de prisión, frente a la legislación actual que establece una condena máxima de 4 años de cárcel.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la asociación no es partidaria de este tipo de medidas porque "la aplicación del Código Penal es el fracaso de una sociedad" y "no evita los accidentes se quiera o no".