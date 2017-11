El responsable de Asuntos Económicos de la CEE precisa que la acción social de la Iglesia no es la de "una ONG más"

El XIX Congreso Católicos y Vida Pública se celebrará del 17 al 19 de noviembre

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha precisado que la acción social de la Iglesia no debe ser entendida como la de "una ONG más" porque "responde al amor de Dios" y no es solo "un compromiso altruista".

Así, ha distinguido entre quienes "desconocen y se oponen" a la acción de la Iglesia, los que piden que "no se meta donde no la llaman, que no hable de política ni de economía" y se dedique a "rezar"; y los que "absolutizan" la acción social de la Iglesia "de tal manera que pierde su sentido".