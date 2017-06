La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya vinculado la independencia y la lucha contra la pobreza en su comparecencia en el pleno del Parlament: "Los enemigos de Cataluña son el paro, la pobreza y la desigualdad".

Puigdemont ha comparecido este miércoles en el pleno del Parlament para rendir cuentas de la aplicación de las medidas aprobadas hace un año en la Cámara catalana contra la emergencia social, y Arrimadas ha dicho que esperaba "que no se hablara de independencia: pero no, si Puigdemont sale al atril y no habla de independencia no sería Puigdemont y no sabría de qué hablar".