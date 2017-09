Arranca la campaña 'Yo trabajo positivo' contra el desempleo y la discriminación laboral de pacientes con VIH

La organización Trabajando en Positivo ha iniciado este martes en Madrid su campaña 'Ruta Yo trabajo positivo' contra la discriminación laboral y el desempleo de los pacientes con VIH, ya que se estima que actualmente casi la mitad de los afectados en España no está trabajando.

La responsable del Plan Nacional sobre Sida del Ministerio, Begoña Rodríguez, ha recordado que el 95 por ciento de los nuevos casos de VIH que se detectan en España están en edad laboral y, por ello, es necesario garantizar que no viven situaciones de discriminación en sus puestos de trabajo o en el acceso a nuevas ofertas.

Además, ha avanzado que un reciente estudio elaborado por su departamento muestra como un 52 por ciento de los pacientes trabajan de forma activa y lo hacen "en todos los sectores y profesiones". Y entre quienes no trabajan, se dan diferentes situaciones ya que "algunos no lo hacen por incapacidad laboral o directamente porque no buscan empleo".