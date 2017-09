Another Way Film Festival celebra su tercera edición del 6 al 8 de octubre en Cineteca Madrid

El festival de cine documental y progreso sostenible, Another Way Film Festival (AWFF) celebra su tercera edición del 6 al 8 de octubre en Cineteca y Matadero Madrid con el objetivo de sensibilizar e informar al público sobre los retos medioambientales y sus posibles soluciones, según ha comunicado la organizadora.

La película inaugural de esa edición será 'Thank you for the rain' de la directora Julia Dahr y el festival contará con 15 películas documentales que se proyectarán en Cineteca, dentro del Centro Cultural Matadero.