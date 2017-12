Adecco y Fundación Codespa firman un acuerdo para facilitar la integración laboral de refugiados en España

Grupo Adecco ha suscrito un acuerdo con la Fundación Codespa con el fin de mejorar la integración social y laboral de los refugiados e inmigrantes más vulnerables acogidos en España, según informan en un comunicado.

Así, a través de su fundación, Adecco creará una escuela de empleo, en la que se formará a los refugiados en materia laboral: consejos para la elaboración del currículum, para afrontar una entrevista de trabajo con eficacia, etc.

La Fundación Codespa, como miembro del Consorcio Horizon One To One, será la encargada de formar y acompañar a todos los voluntarios que participen en el mentoring. Dicho consorcio está integrado por las instituciones Rescate, Murcia Acoge, Desarrollo y Asistencia, Universidad Rey Juan Carlos, Alioth Social.