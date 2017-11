Acuerdo en el Congreso para pedir un crédito extraordinario contra la violencia machista en caso de prórroga de los PGE

La mayoría del Congreso ha acordado este martes pedir al Gobierno que, a través de un decreto ley, garantice un crédito extraordinario de 200 millones de euros para la lucha contra la violencia de género en 2018, sin esperar a que se presenten y tramiten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

Álvarez ha reprochado al Gobierno que aún no haya materializado ningún punto del acuerdo, a pesar de que han pasado los dos meses que se le concedieron para ello. También ha criticado que el PP no haya ayudado a que otros instrumentos importantes para la lucha contra las violencias machistas, como es la Comisión de Seguimiento del Pacto, sea ya una realidad en el Congreso.

Por su parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha criticado que el PSOE presente esta propuesta en el Congreso "sobre un futurible hipotético", ya que los PGE aún no se han prorrogado, mientras no se sienta a negociar las partidas con el Ejecutivo. "Tenemos claro que los PGE para 2018 incluyen financiación para la puesta en marcha del Pacto, y eso sí que obliga al Gobierno a ponerla en marcha, no una proposición no de ley", ha denunciado Reyes.