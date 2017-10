'El pedo de un hipopótamo deja tres hospitalizados', el fake que recorre las redes

Una nueva noticia fake está corriendo como la pólvora por las redes en las últimas horas y seguro que a ti también te ha llegado. ¿Cuál es su titular?: 'El pedo de un hipopótamo deja tres hospitalizados'. Y es que la imaginación no tiene límites.

La última noticia fake que causa sensación en Internet no tiene desperdicio y es que su titular no es para menos: 'El pedo de un hipopótamo deja tres hospitalizados'. Pero si su cabecera ya promete, el contenido de la noticia no es para menos.