La ventaja de May se reduce a cinco puntos y se quedaría a 13 escaños de mayoría parlamentaria

La ventaja de los conservadores británicos que lidera la primera ministra, Theresa May, es ya solo de un 5 por ciento respecto al partido Laborista de Jeremy Corbyn, a falta de una semana para las elecciones generales en el país; siete días que se antojan cruciales dado que todavía hay un 20 por ciento de indecisos a la hora de depositar su voto, según la última encuesta de IPSOS Mori publicada este viernes.

Aunque May tiene mejor imagen entre los votantes que su rival directo, su partido está perdiendo terreno. Desde la última encuesta de IPSOS Mori a mediados de mayo, los conservadores han perdido un 4 por ciento de votos mientras que los laboristas han subido un 4 por ciento, ya muy por debajo de los dos dígitos de distancia con los que May comenzó los sondeos.

Uno de cada cinco, no obstante, todavía no se ha decidido. Este porcentaje general del 20 por ciento es parecido en lo que a partidos concretos se refiere: un 23 por ciento de los declarados conservadores y un 21 por ciento de los declarados laboristas todavía no tiene muy claro si finalmente depositará su voto a favor de los respectivos candidatos.