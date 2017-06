El padre del último joven muerto en las manifestaciones opositoras era "amigo" de Maduro

El padre de David Vallenilla, el último joven que ha muerto a causa de los enfrentamientos desatados en las manifestaciones opositoras, era "amigo" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue uno de sus subordinados durante la etapa que trabajó como conductor de los trenes del Metro de Caracas.

Vallenilla ha pedido a Maduro que la muerte de su único hijo "no quede en vano". "Yo no quiero decir que se haga Justicia, porque esa palabra ya se ha usado demasiado, pero quiero que esto no quede así, porque no era un malandro, era un estudiante", ha reclamado.