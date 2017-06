Las autoridades belgas han identificado al hombre que intentó perpetrar un atentado el martes en la estación central de Bruselas como Oussama Zariouh, un ciudadano de 36 años y origen marroquí al que no se le había detectado hasta ahora ninguna vinculación con el terrorismo islamista.

Zariouh no tenía antecedentes por terrorismo y aparentemente no tenía relación ninguna célula, aunque sí que estaba fichado en Bélgica por delitos menores . En concreto, fue señalado en una ocasión por consumir cannabis y apareció citado de forma indirecta --no fue imputado-- en un caso de homicidio.