El secretario general de la OLP está ya en Washington para someterse a un trasplante de pulmón

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, figura emblemática de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos de los últimos años, se encuentra en Washington a la espera de un trasplante de pulmón, han informado fuentes de la OLP a la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti.

"Cada día espero noticias de mi trasplante. He puesto mi vida en manos de Dios. No puedo decir que no tengo miedo pero tengo fe y confío en Dios. Estoy preparado para todo lo que pueda ocurrir", declaró Erekat en una entrevista con una televisión palestina, visiblemente debilitado y hablando con un hilo de voz.