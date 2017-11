El secretario de Estado de Inmigración belga propone identificar a extranjeros en actos vandálicos

El secretario de Estado de Inmigración y Asilo belga, el nacionalista flamenco Theo Francken, ha anunciado este martes la creación de un equipo en la sección judicial de la Oficina de Extranjería para poder intervenir rápidamente junto a la Policía para identificar a extranjeros que participan en actos violentos o vandálicos como los que se registraron --por parte de seguidores de la selección marroquí de fútbol en pleno centro de Bruselas-- el pasado sábado tras derrotar al Costa de Marfil y clasificarse para el Mundial.

"No se trata de belgas. No soy competente sobre los belgas. Se trata de personas que no tienen en regla el permiso de residencia u otros extranjeros", ha explicado el polémico secretario de Estado belga de la NV-A durante una comparecencia parlamentaria.