Prometen respuesta "proporcional al alcance, dimensión, duración, intensidad, complejidad, sofisticación e impacto de la ciberactividad"

"La UE está preocupada por el aumento en la capacidad y voluntad de los actores estatales y no estatales a perseguir sus objetivos con actividades cibernéticas maliciosas de diverso alcance, dimensión, duración, intensidad, complejidad, sofisticación e impacto", han reconocido, dejando claro que este tipo de actividades son "actos improcedentes según el Derecho internacional" y "una ofensa criminal según la ley de la UE", que requieren ser investigados y perseguidos.

Aunque han evitado nombrar directamente a países individuales como Rusia, los Veintiocho han avisado de que "los Estados no deben realizar o apoyar con conocimiento" actividades informáticas "contrarias a sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y no deben permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado" para actos "improcedentes" usando las tecnologías de la información y comunicación.

Aunque la atribución de ciberataques a un país o actor no estatal "sigue siendo una decisión política soberana" en base a la inteligencia y "debe establecerse de acuerdo con el Derecho Internacional", los Veintiocho dejan claro que "no todas las medidas de una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades cibernéticas maliciosas requiere la atribución a un estado o actor no estatal".