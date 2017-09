El régimen sirio alega que "no ha usado ni usará" armas químicas contra la población

El Gobierno sirio ha alegado este viernes que "no ha usado ni usará" armas químicas contra su propio pueblo, dos días después de que una comisión de investigación de la ONU confirmase que fue el régimen de Bashar al Assad quien perpetró el ataque con gas sarín registrado en abril en Jan Sheijun (Idlib), en el que perdieron la vida unas 80 personas.

"Siria afirmó que no ha usado y no usará gases tóxicos contra su pueblo porque ya no los tiene y considera que el uso de este tipo de gases es un crimen moral que merece ser condenado", reza un texto divulgado este viernes por la agencia de noticias oficial SANA.