El pastor que profetizó que Mugabe moriría el 17 de octubre dice que "Dios cambió de opinión"

El pastor zimbabuense Patrick Mugaza, quien profetizó en enero que el presidente del país, Robert Mugabe, moriría el 17 de octubre, ha afirmado ahora que "Dios cambió de opinión".

"Dios me dijo que en 2017 el presidente iba a morir, y me comunicó que iba a pasar el 17 de octubre. No estoy contento por que alguien muera, pero es algo que va a pasar", agregó.