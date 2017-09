El presidente del Kurdistán iraquí defiende el referéndum de independencia e intenta tranquilizar a sus vecinos

El presidente de la región autónoma iraquí del Kurdistán, Masud Barzani, ha defendido este domingo la necesidad del referéndum de independencia previsto para este lunes y ha realizado un llamamiento a la calma de los países vecinos, incluido Irak, reivindicando su labor en pro de la estabilidad regional y contra el terrorismo.

En cuanto al a relación con Irak, Barzani ha argumentado que "la asociación ha fracasado" y ha denunciado que el Gobierno iraquí "incumple la constitución" con su actitud contraria al referéndum. "No queremos repetir una experiencia fallida con Bagdad", ha señalado. En concreto, se ha referido a incidentes históricos en los que "Irak ha privado a los kurdos de sus derechos y los ha humillado".

"En el poder han cambiado algunas caras, pero no ha cambiado la mentalidad de Anfal", la ofensiva militar iraquí contra la población kurda de finales de la década de 1980, considerada como genocidio, ha denunciado Barzani.

Así, "solo la independencia puede resarcir parte del dolor de las familias de los mártires". "A partir de ahora nuestro diálogo con Bagdad será solo sobre cómo convertirnos en vecinos", ha indicado, y se ha referido en particular a la participación de los militares kurdos, los peshmerga, en la ofensiva contra el Estado Islámico.

"Los peshmerga están preparados para seguir con las acciones contra el Estado Islámico conjuntamente con las fuerzas iraquíes", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que "si no fuera por los kurdos, Irak habría perdido su integridad territorial en 2005".

En cuanto a Turquía, Barzani ha expresado su deseo de que no cierre la frontera, una medida "que no beneficia a ninguno de los dos lados". "Hemos demostrado a Turquía y a la comunidad internacional que no somos una amenaza para la estabilidad", ha apostillado.